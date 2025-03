Quifinanza.it - Il prezzo del caffè continua a salire, in quale città costa di più

Non si ferma la corsa deldel. Il caro tazzina fa registrare quest’anno un ulteriore aumento, del +20% in quattro anni. Lo rivela uno studio realizzato dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) in collaborazione con Assoutenti, secondo ilun espresso nelle grandiè passato da una media di 1,03 euro nel 2021 a un costo attuale di 1,22 euro.Come emerge dai calcoli dell’associazione dei consumatori, la pausain tutta Italia raggiunge così un valore totale di 7,32 miliardi, con un aumento di 1,14 miliardi rispetto ai 6,18 miliardi di quattro anni fa, a parità di numero di tazzine.Il caro tazzina osservato dal MinisteroL’analisi di C.r.c e Assoutenti si basa sullo studio dei dati dell’Osservatorio del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nei bar di tutta Italia vengono venduti ogni anno circa 6 miliardi di, con prezzi increscita negli ultimi anni per effetto del costo sempre maggiore della materia prima, a causa soprattutto della crisi climatica.