Il post di Meloni per l’8 marzo | Con noi l’occupazione femminile più alta di sempre ma continuiamo a lavorare per la parità

«Coraggiose, instancabili, determinate: le donne sono il cuore pulsante della nostra società. Ogni giorno, con forza, talento e dedizione, costruiscono, innovano e ispirano». Inizia così il messaggio che la presidente del Consiglio condivide sul suo profilo X (Twitter) in occasione della Giornata Internazionale della Donna, oggi, 8. «Come Governo – continua la premier, che pubblica il suo pensiero poco dopo il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella – il nostro impegno è garantire a ogni donna le opportunità per essere protagonista in ogni settore, senza ostacoli».«I numeri parlano chiaro:ha raggiunto il livello più alto di, superando i dieci milioni di donne lavoratrici». «Un risultato importante, ma sappiamo che molto resta da fare per unapiena in ogni ambito.