Anteprima24.it - Il Posillipo cade di misura, Porzio: “Ci è mancata la cattiveria”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiSconfitta per ilper 13-12, contro la De Akker Bologna, nella gara valevole per la ventunesima giornata del Campionato di Serie A1, disputata alla Piscina Carmen Longo di Bologna.Il primo gol della partita è di Urbinati per i padroni di casa, risponde Radulovic. La formazione di casa si riporta avanti con il gol di Valentino Gallo, il pareggio è ancora di Radulovic, in superiorità per il 2-2 a metà tempo. Iltrova il primo vantaggio della gara con il gol di Valle, Cocchi trova il gol del 3-3 ma è Somma, con un gran tiro, a segnare il 4-3 rossoverde e, successivamente, Brguljan realizza il 5-3 dopo il primo tempo.Nel secondo tempo ancora magia per Brguljan, a segno con un pallonetto, Radulovic realizza il 7-3 dalla distanza. Torna a segnare Bologna che trova un controparziale di 3-0, firmato da Condemi e dalle reti in superiorità di Cocchi e dell’ex Abramson.