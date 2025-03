Gamberorosso.it - Il piccolo forno di Rieti dove è nata, grazie al signor Adelmo, la torta mimosa

È forse lapiù classica, quella che è perfetta in ogni occasione che sia per festeggiare un compleanno o il dolce della domenica. Parliamo dellache nasce dalla creatività di un pasticcere reatino. Oggi le figlie portano avanti l’arte dolciaria del padre tra il laboratorio die il punto vendita di Roma.IlRenzi davanti le sue torteLadi«Mio padre aè conosciuto da tutti e con lui la sua» a parlare è Maria Rosaria figlia diRenzi colui che, forse in modo del tutto inconsapevole, è stato l’inventore di una delle torte più apprezzate e più replicate. «La nostra famiglia è di origine reatina, mio padre è stato un pasticcere di grande talento. Negli anni ’50 si trasferì a Roma per muovere i primi passi nelle cucine dei grandi hotel della Capitale – racconta Maria Rosaria – poi negli anni ’60 tornò ae fu uno dei fondatori dell’Istituto Alberghiero della città,peraltro ha insegnato per oltre trent’anni».