Lanazione.it - Il Petrarca agli Olympics games

Leggi su Lanazione.it

L’Istituto Comprensivo Francescodi Montevarchi sarà l’unica scuola in Toscana a partecipare all’evento YAP (Young Athletes Program) all’interno delle SpecialWorld Winter, in programma a Torino da oggi al 15 marzo. Una bella soddisfazione per il plesso montevarchino, che sarà parte attiva di una iniziativa dedicata all’inclusione e alla crescita attraverso lo sport. Il Young Athletes Program è un progetto promosso da SpecialItalia che ha infatti l’obiettivo di avvicinare i bambini al mondo del movimento e dello sport. E’ il primo passo per entrare in un percorso di attività sportive competitive e unificate, che consentono di abbattere barriere e costruire un ambiente inclusivo per tutti i partecipanti. Martedì prossimo, al mattino, laprenderà parte all’evento in collegamento streaming con Torino, trasmettendo dal Palazzetto dello Sport di Montevarchi.