Il Partito Democratico sblocca i fondi per salvare le sedi locali: "Investiamo sulla partecipazione"

Ilha messo in campo un piano da oltre 2 milioni di euro per il 2024, finanziato daidel 2×1000, con l’obiettivo di riaprire e potenziare le proprie. L’iniziativa arriva come risposta alle difficoltà economiche che hanno prospettato la possibile chiusura di diversi circoli storici (oltre il 40% solo a Bologna) a causa dei debiti accumulati. Tra questi pure quello della Bolognina, dove, 1989, Achille Occhetto annunciò lo scioglimento del Pci e la nascita deldi Sinistra.“Il piano di rilancio è una risposta ai debiti accumulati negli ultimi anni e alla necessità di garantire la continuità delle nostre,” ha spiegato Michele Fina, tesoriere del PD. La maggior parte delle, infatti, si trova a dover fare i conti con il mancato pagamento degli affitti e altre spese gestionali, una situazione che ha messo in difficoltà molte strutture territoriali.