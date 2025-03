Ilfattoquotidiano.it - Il Papa prosegue cure e fisioterapia: “La notte è stata tranquilla”. In serata nuovo bollettino

Ancorae testi solo scritti per Giubileo e Angelus.Francesco continua la terapia e lamotoria, fa sapere la sala stampa vaticana, in attesa di diramare unmedico nelladi sabato.Laè trascorsa in maniera, ha fatto sapere la Santa Sede nel consueto aggiornamento della malattia sulle condizioni Bergoglio, ricoverato al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale dallo scorso 14 febbraio. Venerdì il Vaticano ha comunque fatto sapere che il quadro clinico erano rimasto stabile seppur complesso per cui la prognosi non èsciolta quando sono ormai trascorsi 22 giorni di degenza.Domenica il pontefice manderà un’omelia che sarà letta al Giubileo dei Volontari da Michael Czerny, il cardinale celebrante. Per l’Angelus si va verso le ultime formule, colche manderà un testo scritto.