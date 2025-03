Il papà beccato a insultare l’arbitra 16enne | È donna non capisce un ca*** Poi si scusa la reazione della ragazza – Il video

Leggi su Open.online

Un’arbitra di 16 anni è stata vittima di insulti sul campo di calcio dell’Achillea Talenti a Roma durante una partita tra la squadra locale e la Grifone Gialloverde. Lo scorso 23 febbraio, Il padre di uno dei giocatori ospiti ha bersagliato ladi insulti sessisti e frasi offensive, tra cui: «Questa è femmina, nonun cazzo. Poi dice che uno è sessista, che fa il sessismo. Ma come fa una femmina. non s’è mai vista.».Gli insulti scoperti da un altrosugli spaltiCome racconta l’edizione romana del CorriereSera, l’uomo aveva iniziato a commentare la partita in una sorta di telecronaca improvvisata, criticando con insulti e offese le decisioni del. Un altro padre presente sugli spalti ha sentito tutto e ha registrato gli insulti, affrontando poi l’uomo per il suo linguaggio inaccettabile.