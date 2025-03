Ilgiorno.it - Il pallone e la resilienza. A Milano gol per rinascere . In campo il Real Refugees

Da qualche anno, a, esiste una squadra di calcio popolare nuova e con un progetto interessante: il St. Ambroeus FC, premiato lo scorso dicembre con l’Ambrogino d’Oro. Non è una semplice società di calcio partecipante ai campionati, ma un progetto di inclusione e valorizzazione della diversità, visto che si tratta del primo team formato da rifugiati e richiedenti asilo che si è iscritto ufficialmente alla Figc. Il St Ambroeus FC trascende i confini dello sport per diventare qualcosa di veramente straordinario: un simbolo di speranza, andando oltre le divisioni dettate dalla paura e dal pregiudizio. E sulle orme dei biancorossi c’è una nuovatà che germoglia sul prato verde da calcio, perché si sa, può bastare unper mettere tutti d’accordo. Come spesso accade lo sport è un linguaggio internazionale, capace di uniretà, culture, background incredibilmente diversi ma accomunati da una sola passione.