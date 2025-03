Lettera43.it - Il nuovo album dei Coma_Cose è frivolo e leggero solo per finta

“L’apparenza inganna”. Dovessimo racchiudere in uno slogan ilcorso dei ComaCose, passato da Malavita e culminato con l’esperienza sanremese di Cuoricini, da oggi canonizzato dentro l’Vita fusa, è questa la formula magica che utilizzeremmo. Perché California e Fausto, da poco divenuti moglie e marito, come promesso al loro secondo passaggio festivaliero, hanno deciso di cambiare pelle e l’hanno fatto giocando la carta del pop, certo, ma nascondendoci dentro, alla maniera degli easter egg, dei significati affatto effimeri. Mica per niente hanno deciso di onorare la serata dei duetti sanremesi chiamando al loro fianco Johnson Righeira, in quel caso per fare L’estate sta finendo giunta al 40esimo compleanno, ma artefice con Vamos a la playa di un clamoroso caso di fraintendimento cercato e andato a segno, una canzone che parlava del pericolo della guerra nucleare spacciato per un tormentone estivoe leggerissimo.