Il Napoli è il vero favorito per lo scudetto. La priorità di De Laurentiis è la permanenza di Conte (Condò)

Ilè ilper lo).Ecco cosa scrive il giornalista Paolonel suo commento per il Corriere della Sera.Ilè ilper lo, specie se nel prossimo mese saprà dribblare gli ultimi nomi pesanti sul suo cammino: Fiorentina e Milan in casa (la ripartenza di domani con i viola è fondamentale), Bologna fuori. Il resto è quasi uno scivolo. Ladi Deè ladi, perché si avverte qualche brontolio solo in parte fisiologico. Se si può pensare che la cessione di Kvara a gennaio abbia compensato i denari spesi ad agosto senza poter contare sul corrispettivo di Osimhen, è necessario che il nigeriano stavolta venga venduto per tempo, in modo da arricchire la rosa col sostituto di Kvara: un po’ tortuoso, ma imprescindibile.