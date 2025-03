Calciomercato.it - Il Monza spaventa, Arnautovic lancia la rimonta dell’Inter: Inzaghi a più 4

I brianzoli avanti di due gol, poi arriva il recupero nerazzurro aperto dalla rete dell’austriaco: Calhanoglu e l’autogol di Kyriakopoulos completano il trisVa sotto di due gol, sembra essere sul punto di cadere, ma trova la forza per rialzarsi e ribaltarla. L’Inter batte il3-2 e vola a +4 quattro sul Napoli, in campo domani alle 15 contro la Fiorentina.Illaa più 4 (LaPresse) – Calciomercato.itIl primo tempo è assolutamente da pazza Inter. I nerazzurri attaccano, si vedono annullare un gol a Lautaro Martinez (tocco di mano) e subiscono il gol di Birindelli che gela San Siro. La squadra dicontinua ad occupare la metà campo avversaria, ma non trova la via del pareggio anche grazie alle parate di Turati.Sul finire del tempo arriva anche il secondo gol brianzolo: è l’ex Keita a tirare fuori dal cilindro un gol bellissimo e dare il 2-0 al