Il Monza sogna e poi crolla a San Siro, l’Inter vince 3-2

Leggi su Ildenaro.it

MILANO (ITALPRESS) –imita il Milan, vivendo un sabato complicato. Sotto 2-0 col, la capolista della Serie A la ribalta con grinta e intensità,ndo 3-2 e mettendo pressione al Napoli. Cambiano volto i nerazzurri, col rilancio di due big (Calhanoglu e Mkhitaryan) e una coppia d’attacco tutta nuova: ecco Arnautovic con Lautaro.Molto compassatain avvio, con un ritmo bassissimo per la formazione di Simone Inzaghi. Non mancano le occasioni, con Bastoni e Arnautovic vicini al gol: salva Turati. Al 24? ecco il primo episodio del match, che vedemolto sfortunata: Lautaro segnerebbe il vantaggio, ma tutto viene vanificato per un precedente e fortuito tocco di mano. Il regolamento è chiaro: niente gol, si resta sullo 0-0. La rete sfumata fa andare in tilt la difesa del, che viene perforata da Dany Mota: uno-due e assist di tacco per Birindelli, che fulmina Josep Martinez.