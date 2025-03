Inter-news.it - Il Monza (di nuovo) di Nesta sta cercando di finire con dignità

Ilvede vicina la retrocessione, ma non per questo vuole mollare. Al suo ritornoha cercato di dare più solidità alla squadra, con un modulo più accorto in fase di non possesso.TATTICA –di ritorno alha puntato sul 3-5-2, infoltendo il centrocampo rispetto alla sua prima esperienza di inizio anno in cui puntava sul 3-4-2-1 sfruttando più elementi offensivi. La sua squadra ha un’impostazione orientata al contenimento, infatti in non possesso si schiera con 4-4-2 o con un 5-3-2, in modo da coprire l’ampiezza del campo e fare densità con linee strette. In possesso i lombardi impostano a quattro, e cercano la costruzione dal basso con grande coinvolgimento dei difensori. In fase offensiva c’è una punta di riferimento che impegna i difensori avversari e poi si cercano movimenti per non dare riferimenti fissi.