Bergamonews.it - Il ministro Calderoli ai gazebi della Lega: “In piazza per sostenere le nostre battaglie: pace fiscale e nel mondo”

Bergamo. IlRobertoarriva a Bergamo, in occasione deivoluti dalla, per raccogliere firme per lae a sostegno delle forze dell’ordine. E l’occasione è propizia anche per festeggiare, come ha scelto di fare la sezione cittadina del Carroccio, la giornatadonna. E dopo la tappa cittadina ha raggiunto anche Telgate, paese del sindaco e vice segretario regionale Fabizio Sala.“Qui Bergamo, per la seconda tappa dei gazebodi questo fine settimana – così ilper l’Autonomia-. Insieme a tanti amici militanti per ribadire con forza l’impegno verso le. Molto l’affetto e il calore, oltre che il sostegno che ho ricevuto in questa mattinata, a dimostrazione, ancora una volta, dell’importanza dei tanti militanti che rappresentano l’anima del partito.