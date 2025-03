Unlimitednews.it - Il Milan risorge e vince a Lecce, rimonta da 2-0 a 2-3

(ITALPRESS) – Iltorna are dopo tre sconfitte consecutive, con ilfinisce 3-2: decisiva la doppietta di Pulisic, i rossoneri sono riusciti are due gol di svantaggio. Ottavo posto momentaneo a quota 44 punti, nel prossimo turno ci sarà la sfida contro il Como. Sconfitta numero 15 per il, a +3 dalla zona retrocessione: col Genoa servirà una vittoria per poter tornare a respirare.Il racconto del matchRitmi elevati e tante occasioni da gol, è stata questa la trama del match al Via del Mare. Ilha provato ad allontanare i malumori della settimana partendo subito forte, ma il gol di Gimenez – su assist di Theo Hernandez dopo l’imbucata di Pulisic – è stato annullato perchè l’attaccante messicano era davanti alla linea del pallone. Il, passato lo spavento iniziale, ha trovato immediatamente la rete del vantaggio: al 7? Krstovic, con una conclusione violenta dal limite, ha superato Sportiello.