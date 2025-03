Ilnapolista.it - Il Milan dice addio al circo, ora vuole vincere. E quindi il nome è Allegri (Gazzetta)

Ilal, ora. Eil)Per illa prossima stagione è già cominciata. Ad annunciarla è ladello Sport che scrive del progetto. Alsi sono stufati di rincorrere lo spettacolo e menate simili, come accaduto con l’ingaggio di Fonseca. Gli americano vogliono risultati. È quanto emerso dall’incontro a New York tra il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, e l’amministratore delegato Giorgio Furlani.Scrive la:un summit nel quale sono state gettate le basi del nuovo.La Gazza mette nero su bianco che ilnonvivere un’altra annata come l’attuale. Basta profili di secondo piano (lali definisce non da) come Lopetegui e Fonseca.Scrive la Gazza:Serviva un allenatore vincente, un conoscitore del campionato e dell’alta classifica.