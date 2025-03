Ilrestodelcarlino.it - Il Mezzano anticipa. E il Brisighella punta a riaprire i giochi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Derby nell’anticipo odierno, nel girone M di Seconda Categoria, tra Vis Faventia, terza ma staccata di 8 punti dalla vetta, e la Riolese, decima. Sarà anche sfida tra bomber: Karasse Kane, con 11 gol (12 sul campo, uno tolto dal giudice sportivo) capocannoniere del girone e Manuel Giovannini (nella foto) già a segno 7 volte in campionato. Vis Faventia alla finestra poi in attesa del big match di domani tra Stella Azzurra Zolino, capolista con 41 punti e il, seconda con 35: un successo ravennate potrebbeil campionato, un altro risultato appare favorevole agli imolesi. Sfida d’alta classifica nell’anticipo del girone N: la Fiumanese ospita il, quarta contro seconda ma in piena corsa per la promozione. Impegno sulla carta più semplice per la capolista Polisportiva 2000 che alla ’Malva’ ospita ilMarina, 12º e invischiato nella lotta per evitare i playout.