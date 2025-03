Il messaggio di Mattarella per l’8 marzo | Ogni femminicidio e ogni maltrattamento a una donna è un’aggressione alla società

Leggi su Open.online

discriminazione,a unaall’intera». A dirlo è il presidente della Repubblica, Sergio, in unin occasione della festa dell’8. Auspicando la continuazione di azioni repressive ma anche educative per prevenire violenza di genere. «In un momento delicato per la vita della comunità internazionale, desidero rivolgere, in occasione dell’8, un saluto e un pensiero di gratitudine a tutte le italiane e a tutte le donne che lavorano in Italia e contribuiscono al benessere nazionale», si legge neldiffuso mentre prosegue a Hiroshima il viaggio del Capo dello Stato in Giappone.La parità di genere«Abbiamo acquisito negli ultimi decenni piena consapevolezza che la politiche per la parità di genere, un diritto sancito dnostra Costituzione, non si sono risolte solamente in un vantaggio per le donne, ma hanno apportato benefici, ricchezza, frutti positivi per l’intera collettività», dice