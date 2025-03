Lanazione.it - Il maestro Minghi omaggia le donne al Teatro Verdi di Montecatini

, 8 marzo 2025 – Questa sera Amedeorecupera il concerto posticipato a dicembre. Per la Giornata Internazionale della Donna 2025, alle 21 l’artista salirà sul palcoscenico deldiTerme con “Anima sbiadita”. E tra un rametto di mimosa e l’altro, che saranno distribuiti all’ingresso a tutte le signore presenti, il cantautore romano partirà dal suo nuovo concept album per raccontare le solitudini, gli atti mancati e l’amore sincero con le sue sonorità pop rock melodiche. Come nel romanzo Cent’anni di solitudine del premio Nobel Gabriel Garcia Marquez, convivono in Anima sbiadita un universo di solitudini incrociate, di atti mancati e destini ineluttabili. E poi l’amore sincero, che oggi infrange le maschere e dice come stanno realmente le cose, una uscita a otto anni dall’ultimo album in studio.