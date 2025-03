Liberoquotidiano.it - "Il lusso di tacere". La moglie di Amadeus esce allo scoperto, esplode la polemica dopo Sanremo | Guarda

è fuori dai radar da un po' di tempo. Il conduttore si è preso infatti una pausa dalla televisione per trascorrere qualche giorno in famiglia, godendosi un mini week end romantico con la. Nonostante ciò, il suo nome è stato sulla bocca di tutti. Soprattutto durante l'ultima edizione del Festival di. Sul palco dell'Ariston c'è stato chi ha ringraziato l'ex presentatore di Affari Tuoi per i cinque anni precedenti. Un esempio? Lo stesso Carlo Conti, che ha sempre cercato di smarcarsi da certi paragoni. Ma c'è stato anche chi lo ha criticato duramente. Come Simone Cristicchi, che in più occasioni ha ricordato comeabbia bocciato la sua canzone portata in gara nel 2025. Infine, anche Rita Rusic che ha ricordato il rifiuto di Eleonora Giorgi da parte del conduttore sul palco della kermesse.