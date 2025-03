Quotidianodipuglia.it - Il Lecce tocca con mano il paradiso, poi va all'inferno. Super Krstovic non basta, il Milan vince in rimonta

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Come in un thriller dal finale quasi scontato. Ilconilma poi sprofonda all', dove trova il vero diavolo. E ilsbanca il Via del Mare. Partita bellissima.