Calciomercato.it - Il Lecce fa e disfa, il Milan risorge: Pulisic guida un’altra clamorosa rimonta

Da pochi istanti si è chiusa la sfida del ‘Via del Mare’, che i rossoneri hanno vinto con il risultato di 2-3Partita pirotecnica al ‘Via del Mare’: dopo essere finito sotto di due gol per effetto della doppietta messa a segno di Krstovic, ilsi rianima e trascinato da unesaltante si impone con il risultato di 2-3. L’autogol di Gallo prima e i due gol dell’americano (il primo su rigore) decidono la contesa.Ilfa e, il(LaPresse) – Calciomercato.itPronti via e ilbussa subito dalle parti di Falcone. Passano soltanto cinquanta secondi e Theo Hernandez si butta in avanti, suggerendo a Gimenez il più facile dei tap in: il gol del ‘Bebote’ viene però annullato per fuorigioco dell’attaccante messicano. Le verticalizzazioni dei padroni di casa creano qualche scompiglio ai rossoneri, ma ilriesce a sfondare con una certa regolarità sulle corsie esterne.