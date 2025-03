Ilgiorno.it - Il gioiello verde di Codogno rinasce: alla Villa Polenghi le scuderie sono pronte

Leggi su Ilgiorno.it

(Lodi), 8 marzo 2025 – Giù il velo al volto nuovo delle vecchiedel parco di: ieri mattina il sopralluogo degli amministratori comunali con i responsabili delle ditte che hanno effettuato il lavoro, Sverzellati Cesare Emilio e Ceis, ha permesso di rendersi conto del risultato dell’intervento di ristrutturazione e recupero funzionale di quello che, fino a qualche anno fa, non era nient’altro che un fabbricato degradato e fatiscente. Da cumulo di macerie con il tetto mancante e le piante che crescevano all’interno, al nuovo spazio per la collettività: sotto l’egida della Soprintendenza che ha messo nero su bianco tutta una serie di prescrizioni volte a non stravolgere l’esistente, è stato effettuato un lavoro certosino che ha permesso di restituirecollettività un bene che sembrava destinato a scomparire per sempre.