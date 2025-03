Il giardino segreto dietro al Fontanone del Gianicolo | un’oasi verde che in pochi conoscono

Leggi su Funweek.it

Chiunque abbia ammirato la maestosità deldel, non può immaginare che proprio alle sue spalle si nasconda un vero e proprio(Via Garibaldi 30),che offre una prospettiva unica sulla città eterna. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Un tempo faceva parte dell’Orto Botanico di Roma, ilrisale al XVII secolo. Situato su una collina artificiale, offre una vista panoramica mozzafiato sulla città. Qui, tra colonne, capitelli e antiche iscrizioni, si respira un’atmosfera unica, un connubio perfetto tra natura e storia.Passeggiando tra gli alberi secolari e le aiuole fiorite, si possono ammirare reperti archeologici, come la fontana a ninfeo con i simboli araldici di Paolo V, o le iscrizioni murarie che raccontano la storia dell’acquedotto e delle famiglie nobili che hanno abitato la zona.