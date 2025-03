Ilfattoquotidiano.it - Il Gatto Pluton fugge dal camper e ricompare nella casa della sua famiglia quattro anni dopo: “È sempre affettuoso e perfettamente padrone dei suoi spazi”

Tutti pazzi per. In questi giorni in Francia tiene banco la storiastraordinaria avventura di unsua rocambolesca fuga tra le campagneBorgogna. Spoiler: il lieto fine c’è ed è di quelli totalmente inaspettati. Tradotto in altre parole, poteva finire malissimo invece il forte istinto di sopravvivenza delprotagonista di questa vicenda gli ha consentito un ritorno adi quelli che sembrano usciti da un reel su Instagram. Tutto è cominciato nell’ottobre del 2020 quando Nathalie e Gilles Dal Gobbo, una coppia di donne residenti a Côte d’Opale, nel dipartimento di Pas-de-Calaisregione dell’Alta Francia, decidono di regalarsi una vacanza in. Con loro ci sono Joe e Blue, i due canicoppia, e anche, ilche le donne avevano adottato un anno prima, togliendolo da una situazione di forte disagio (viveva con altri trenta gatti in condizioni igieniche indecenti nell’appartamento di un ragazzo).