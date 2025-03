Lanazione.it - Il futuro dell’Ac Prato, Massimo Taiti: “Nuovo Lungobisenzio e modello tedesco per tifosi e società”

, 8 marzo 2025 – L’avvocato, è vicepresidente Figc toscana, delegato Coni, ha vissuto tanti anni vicino ad Andrea Toccafondi alla guida. La squadra e lalaniera stanno vivendo una stagione da metà classifica in serie D nonostante le prospettive di ambizioni dichiarate dal presidente Stefano Commini. Un altro anno nella quarta serie con incertezza per ilcome vive questa situazione da addetto ai lavori? “Il campionato di serie D è crudele in quanto vedrà promossa una sola squadra e vincere i playoff non garantisce la promozione. Quest’anno così come avviene quasi sempre ci sono tre squadre attrezzate per vincerlo a cui ci aggiungiamo un outsider come il Tau Altopascio. Quindi nonostante gli investimenti importanti fatti due saranno fuori dai giochi.