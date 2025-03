Il foglio rosa solo dopo 2 ore di pratica le novità per l’esame della patente | le possibili modifiche per adeguarsi all’Europa

Leggi su Open.online

Due ore di guida obbligatorie con un istruttore per ottenere il. È questa lasul tavolo del ministero dei Trasporti, che sta valutando di introdurre una provaprima di ottenere il documento provvisorio che consente di guidare se in auto è presente una persona che ha conseguito lada almeno dieci anni. Se la proposta venisse approvata, nessuno potrebbe mettersi al volante se prima non ha svolto almeno due ore di lezione con una figura qualificata. Il cambiamento, il cui sviluppo è ancora in fase embrionale al ministero, potrebbe rientrare nel nuovo codicestrada. In particolare nella sezionelegge che il parlamento ha demandato al governo di stilare.Le lezioni pratiche obbligatorie per laCosì facendo, il totale delle ore dinecessarie ad accedere alla prova di guida per ottenere laB – con cui guidare auto e autocarri fino a 3,5 tonnellate e motocicli fino a 125cc – salirebbe da sei a otto, avvicinandosi alla media di 10-12 che si vede negli altri grandi Paesi europei.