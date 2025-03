Lanazione.it - Il flash mob ballato per l'antenna di Putignano

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 8 marzo 2025 - Unmob.. Oggi pomeriggio, intorno alle 15,diventerà una festa per protestare per l’della Telecom che, secondo i residenti, è "Troppo vicina alle case". Il caso nei giorni scorsi aveva richiamato anche le attenzioni del sindaco di Pisa Michele Conti che, in un'assemblea pubblica tenutasi il 4 marzo, ha affrontato la questione della ricollocazione dell’per la telefonia mobile e oggi parte il "MOB del MURATORINO". "In tutta Italia - scrivono gli organizzatori -, un cambiamento straordinario sta prendendo forma! Telecom sta erigendo enormi antenne nei pressi delle abitazioni, vicino a scuole e parchi giochi. Anche agli abitanti si stanno unendo per far sentire la propria voce contro il posizionamento troppo ravvicinato di queste strutture alle case.