Il Festival di Primavera omaggia l’arancia rossa di Sicilia IGP

L’8 e il 9 marzo Villa Franciacorta partecipa aldi: visite in cantina, degustazioni e un fuori menù che unisce i Franciacorta Millesimati ai saporiniIn occasione deldi, organizzato dalla Strada del Vino l’8 e il 9 marzo 2025, Villa Franciacorta aprirà le porte della propria storica cantina e offrirà un’esperienza enogastronomica unica, in cui i Franciacorta Millesimati incontreranno i sapori autentici della tradizionena.In occasione del, infatti, gli chef del territorio raccoglieranno la sfida di reinterpretarediIGP, simbolo dell’agricoltura mediterranea, proponendo dei piatti fuori menù che saranno disponibili nei loro ristoranti per l’intera settimana fino al 9 marzo.Tra le proposte, quella dello chef Andrea Marenzi del ristorante Éla Osteria in Villa, situato nel borgo cinquecentesco di Villa Franciacorta.