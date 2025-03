Ilrestodelcarlino.it - Il dolore di Zuppi e Lepore: "La città saprà ricordarlo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"La chiesa di Bologna esprime una grande gratitudine per Paolo Mengoli, per quello che ha rappresentato, per la responsabilità che ha avuto, per la sensibilità con cui ha ricordato a tutti la centralità dell’amore per i poveri. È stato un uomo fermo, diretto e generoso. Aveva sempre una presenza puntuale e competente. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia che ha condiviso con Paolo tanto amore per la chiesa". A dirlo è il cardinale e Arcivescovo Matteo. Un cordoglio a cui nel pomeriggio si è unito anche il sindaco di Bologna Matteo: "Una vita spesa a occuparsi delle persone più deboli della, sia nel suo impegno politico, anche tra i banchi del consiglio comunale, che nella sua attività di volontariato. Bologna". Sponda Caritas, il direttore Don Matteo Prosperini, dice: "Faccio le condoglianze alla sua famiglia e al figlio Don Giovanni (presidente del Villaggio del Fanciullo, ndr).