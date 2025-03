Ilrestodelcarlino.it - Il Dizionario delle Donne Marchigiane da mediche, crocerossine e poetesse

In occasione della giornata odierna, festa della donna, l’Associazione di Storia Contemporanea presenta, in collaborazione con il Circolo Gramsci, l’Anpi locale e la Biblioteca Antonelliana, una sua nuova pubblicazione, ilBiografico1815-2025. Si tratta in realtà della sesta edizione di un volume uscito per la prima volta ormai qualche anno fa ma che ha continuato a suscitare interesse tra gli storici e i semplici appassionati, tanto da dare vita a nuove edizioni, l’ultimaquali, la sesta, è di fatto un nuovo libro perché aggiornato all’anno in corso con l’inserimento di profili biografici non presenti nelle edizioni precedenti. La presentazione odierna si tiene alla Biblioteca Antonelliana di Senigallia alle 11.30 ed è la prima in città, dopo quelle che in settimana si sono svolte a Chiaravalle, Fano e San Costanzo.