Il design di Cinzia Rota celebra la memoria: Rotastyle è "l'arte del ricordo"

ha trasformatofuneraria in un prezioso tributo alla. Con la sua visione,style – azienda con showroom a Presezzo, in provincia di Bergamo – ha ridefinito il concetto di cofano funebre, portando ilin un settore tradizionalmente austero. Tra le prime donne in Italia a occuparsi di arte funeraria, ha introdotto colori chiari, materiali pregiati e decori raffinati, ispirandosi al principio che l’ultimo saluto debba essere un omaggio all’amore per chi non c’è più. “Uno scrigno è come un abito da sposa”, afferma laer, sottolineando il suo impegno per la cura dell’addio. L’ispirazione è nata con la prematura perdita della mamma Linda, mancata all’età di 48 anni “La sua anima è volata in spazi infiniti in cerca di bellezza. Per lei ho ideato e realizzato una decorazione che riproduceva una viola del pensiero; era il mio, di pensiero, rivolto a lei nel vento”.