Il corteo di Non una di meno a Roma e le critiche al ddl sulla violenza di genere | Pura propaganda

La marea fucsia del collettivo transfemminista “Non una di” si snoda anche quest’anno, 8 marzo 2025, tra le strade della Capitale. Il seguito è impressionante: migliaia di persone di ogni età sono scese in piazza per «ribellarsi al patriarcato, alla guerra, al governo, al ddl sicurezza e per rendere visibili tutte le lavoratrici sfruttate e precarie». Tra le prime fila, una bambina alza con orgoglio un cartello «Voglio vivere ed essere libera». «Lasciamo da parte i protagonisti, gli uomini, alper oggi», urlano le organizzatrici dal carro che apre il. Un unico carro, sì, ma non certo per partecipazione ridotta. Anzi, la manifestazione è altrettanto vivace e potente rispetto alle edizioni passate. A differenza del 25 novembre però, quando la Giornata contro lasulle donne richiama tutte le sedi locali del collettivo a convergere a, l’8 marzo è una manifestazione che nasce e cresce grazie all’impegno delle singole realtà locali.