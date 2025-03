Ilrestodelcarlino.it - Il coraggio non ha genere: "Vigile del fuoco mai discriminata. Ragazze, mettetevi in gioco"

Ilnon ha, come la passione e la determinazione. Elisa Dilena, 42 anni, forlivese, lo dimostra ogni giorno nella caserma dei Vigili deldi viale Roma, dove presta servizio come pompiere. In occasione della Giornata internazionale della donna, racconta la sua esperienza in un mondo ancora a prevalenza maschile. Dilena, cosa l’ha spinta a iniziare questa carriera? "Ho intrapreso questo percorso a 30 anni, più tardi rispetto a molti colleghi. Nella mia famiglia nessuno era pompiere, è stata una scelta nata spontaneamente. In passato ho fatto diversi lavori, come barista e cameriera, ma sentivo il bisogno di fare qualcosa di utile per gli altri. Per rispondere a questo bisogno, ho iniziato a formarmi come autista soccorritrice in Misericordia e Croce Rossa. È stato allora che ho capito che il soccorso era la mia strada e ho iniziato a prepararmi per affrontare il concorso per entrare nel corpo dei Vigili del".