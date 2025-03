Anteprima24.it - Il coordinamento provinciale della Lega consegna una targa all’associazione “Donne comenoi”

Tempo di lettura: 2 minutiNel giorno che celebra le donne ilha volutore una“Donne”, la valida e attiva compagine rosa capuana che da anni è impegnata fattivamente sul tema prevenzione del cancro al seno con opera silente e lodevole. L’occasione è stata utile per rimarcare la necessità che si giunga presto alla pace in Ucraina, martoriata da anni di guerra. Lata dal vice coordinatoreFernando Brogna alla presidente dell’associazione Gabriella Fierro, premia l’impegno quotidiano di tante donne di buona volontà che si adoperano, attraverso particolari e nobili iniziative volte a raccolte fondi e per sensibilizzare sempre più alle tematicheprevenzione tout court, intesa non solo come prevenzione oncologica ma anche psicologica.