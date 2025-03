Bergamonews.it - Il Comitato Quarenghi saluta l’amico Bruno Pizzul, il primo a ricevere il premio “Uomo di Sport”

Leggi su Bergamonews.it

San Pellegrino. IlCoppadi San Pellegrino Terme, figura iconica del giornalismoivo, della tv italiana soprattutto nel contesto calcistico, il, nel 2006, il prestigioso“Angeloall’di” alla memoria del medico della grande Inter. Lo ricordiamo come gran gentil, dal garbo straordinario, dallo stile sobrio ed elegante. Unbuono che con la sua voce avvolgente entrava in punta di piedi nelle case degli italiani.“Da quando ha ricevuto ilè sempre stato presente ai nostri tornei giovanili, fino a quando la salute glielo ha permesso – ricorda con affetto il dottor Giampietro Salvi, presidente delCoppaera molto legato alle nostre manifestazioni e a San Pellegrino Terme, dove, in occasione delle nostre iniziative, spesso si incontrava con un altro nostro caro amico: Alfredo Calligaris (2007 ndr), il padre dei preparatori atletici, che è venuto a mancare nel 2022 a cui fu legato per anni da antica amicizia.