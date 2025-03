Romatoday.it - Il collasso dell'Ipa. Così 11mila dipendenti comunali temono per la propria pensione

Il telefono squilla a vuoto, le luci e i macchinari del centro di medicina preventiva sono spenti. Addio al check up medico annuale gratuito, al dentista con tariffe accessibili anche per i familiari. Stop ai prestiti fiduciari a tasso agevolato, ai viaggi per tutta la famiglia e ai soggiorni.