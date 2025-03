Il cognome Gallagher torna a fare tendenza

Leggi su Gqitalia.it

«A quanto pare, nel centro di Firenze campeggia un enorme cartellone con la tua immagine, l’hai visto?» .«Non ancora, sono appena arrivato, ma è la prima cosa che farò dopo la nostra intervista, sono emozionato». Sembra quasi impensabile vedere Genecosì scosso per qualcosa. L’aspetto dell’artista britannico si adatta perfettamente all’archetipo di ciò che si suppone possa essere una rockstar contemporanea: look casual ultra-cool, capelli intenzionalmente spettinati e occhiali da sole. Nel suo caso si tratta di un paio di Gentle Monster, il marchio coreano tanto in voga tra le nuove generazioni. Incontrarlo nel capoluogo toscano nel pieno dello svolgimento di Pitti Uomo, considerata la fiera della moda maschile più importante al mondo, non è una cosa insolita.Grandi firme del calibro di Burberry o Saint Laurent già si accertano che Gene sia in prima fila alle loro sfilate; perciò, la sua associazione con l’universo della moda non deve stupire.