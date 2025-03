.com - Il Cirque du Soleil torna a Roma con l’iconico Alegría – In A New Light

Ildual Grand Chapiteau di Tor di Quinto con– In A New, uno dei suoi spettacoli più iconici e acclamati che festeggia i suoi 40 anni tra meraviglia, poesia e pura adrenalinasi prepara ad accogliere un evento straordinario! Dopo quasi vent’anni di attesa, ilduriporta nella Capitale uno dei suoi spettacoli più iconici e acclamati:– In A New. Dal 1° marzo al 13 aprile 2025, il Grand Chapiteau sorgerà nel cuore di Tor di Quinto, pronto a trasformarsi in un universo incantato fatto di meraviglia, poesia e pura adrenalina.Sin dalla sua prima rappresentazione nel 1994,ha scritto la storia deldu, incantando oltre 14 milioni di spettatori in 255 città e 40 Paesi. Questo spettacolo leggendario, che ha ridefinito il concetto stesso di circo contemporaneo,oggi in una veste completamente rinnovata con– In A New, una produzione che esalta la potenza visiva ed emotiva dell’originale, proiettandola nel futuro.