Panorama.it - Il cinema va male? Per l'intellighenzia è sempre colpa della Meloni

La protesta in favore di sale di proiezione-simbolo mobilita l’«» di settore, accompagnata dai soliti firmatari di appelli. La stessa indignazione (preferibilmente indirizzata a destra) non scatta però quando spariscono tante edicole.Dura ormai da un mese la mobilitazione delle Anime Belle, Attori e Pd, per «salvare trenta saletografiche di Roma che rischiano di diventare ipermercati, per giunta in mani straniere. Il colpevole, naturalmente, è il rozzo governo di centrodestra, in particolare la sua versione laziale, anche se le sale sono chiuse da molti anni. E giù il tappeto rosso di firme che si stendono comein queste battaglie nobili, generose, per la cultura e la salvezza del. Da Paolo Sorrentino a Matteo Garrone, da Paola Cortellesi a Marco Bellocchio e Valerio Mastandrea, da Elio Germano a Pierfrancesco Favino.