Il Cesvolab e il ruolo della donna nel Terzo settore

Tempo di lettura: 2 minuti“Il fatto di poter continuare a lottare per avere unche sia effettivamente paritario io lo affido a noi stesse, non riesco a delegarlo a qualcun altro, ma dobbiamo anche avere la sensibilità di cogliere quella che è l’opportunità di un lavoro in sinergia con gli uomini per affermare ilstessa”. Così Maria Cristina Aceto, direttrice del CSV Irpinia Sannio –è intervenuta nel corso dell’incontro organizzato dal Circolo Fotografico Sannita per presentare in occasionegiornata dell’8 marzo il volume “Universo”. Nel lavoro dell’associazione anche una prefazioneAceto sul. “Molto spesso – ha spiegato Maria Cristina Aceto – c’è una difficoltà da parte delle donne, per motivi anche culturali, nell’essere consapevoli rispetto a quelle che sono le proprie potenzialità.