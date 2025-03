Lanazione.it - Il caso del vigile va in Parlamento: "La rete della municipale è sicura?"

Ildell’agente di poliziaa processo per detenzione di materiale pedopornografico, approda in. L’onorevole di FdI, Chiara La Porta, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al ministro dell’Interno e al ministro per la pubblica amministrazione per sapere se sono a conoscenza del livello di protezioneinternet del comando di Poliziadi Carmignano e se potrà essere effettuata una ispezione. La vicenda, esplosa una settimana fa, continua a far discutere anche perché, in base alla ricostruzione effettuata dalla ProcuraRepubblica di Firenze, l’agente ha scaricato un quantitativo enorme di materiale (oltre 237 gigabyte di file pedopornografici, suddivisi in 153.347 immagini e 1117 video) in un periodo che va dal 2015 al 2024, utilizzando la sua postazione e raccogliendo il tutto in una cartella denominata "autovelox".