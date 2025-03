Trentotoday.it - Il carro si ribalta mentre potano le piante: feriti in due

È di due, portati a Trento in codice rosso, il bilancio dell’incidente avvenuto nel mattino di oggi, sabato 8 marzo, in un frutteto a Cles. Ad essere coinvolti tre agricoltori, uno di 39 anni – che ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è stato lui a dare l’allarme –, uno di 40 e uno di.