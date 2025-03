Ilrestodelcarlino.it - Il Carnevale inclusivo. I ragazzi Down sul carro

Per il secondo anno consecutivo ildi Gambettola (venerdì 21 marzo) sarà aperto da und’eccezione: quello realizzato daicon disabilità i cui genitori si sono aggregati nel gruppo Genitori. E la manifestazione gambettolese-romagnola si conferma primo ed unicod’Italia. Impazzerà l’allegria dopo l’esplosione di creatività che in questi giorni sta animando la realizzazione del. Ed ecco, da un’anticipazione calibrata per non svelare tutto della fantasmagorica produzione, il tema del: "I sogni e la vita sono pagine dello stesso libro". E via con un libro gigantesco attorno a cui ruotano i sogni. C’è chi sogna di fare il ristoratore, chi il carabiniere, chi il pompiere e qualcuno anche il prete. Ognuno dei carristi per un giorno vivrà l’identità desiderata e l’abito farà il monaco.