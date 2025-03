Ilgiorno.it - Il Carnevale delle Groane impazza sui carri. Cogliate festeggia la quarantesima edizione

Leggi su Ilgiorno.it

Questo pomeriggio atorna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno con ladelse, unasfilate più longeve ed apprezzate della zona. Il grande corteo diallegorici e maschere quest’anno avrà come tema “La donna nel tempo e nello spazio“, un omaggio alla figura femminile attraverso la storia e l’immaginazione. Grazie al contributo di associazioni,sti e volontari, ilse è tra le manifestazioni più partecipate del territorio. Accanto ai tradizionaliallegorici, ci saranno spettacoli, magia, balli, gonfiabili e laboratori creativi per tutte le età. Non mancheranno le delizie tipiche della festa: cioccolata calda, frittelle, zucchero filato, caramelle, tè caldo e salamelle, per rendere ancora più dolce questa giornata speciale.