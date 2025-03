Ilrestodelcarlino.it - Il Carnevale conquista gli studenti spagnoli. Scambio culturale

Ieri mattina erano a Fano glidi Gandia. Prima della visita guidata con gli alunni delle quarte del liceo Nolfi Apolloni ( i due istituti sono gemellati) i ragazzi e le ragazze provenienti dalla regione iberica della ‘Comunitat Valenciana’ sono stati in Comune, ricevuti dal vice sindaco Loretta Manocchi, assessore ai Gemellaggi. Proprio Manocchi, il 16 marzo sarà, insieme ai rappresentanti dellasca, nella città gemellata di Gandia, per firmare un’ulteriore intesa in nome dei rispettivi carnevali.