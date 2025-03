Ilgiorno.it - Il Bergamo Film Meeting celebra l’Europa: pellicole d’autore, 160 lungometraggi e “corti” e un omaggio al regista visionario Wojciech Has

, 8 marzo 2025 – Al via oggi la 43esima edizione di, una delle maggiori rassegne cinematografiche italiane ed europee, in programma a, nell'auditorium di piazza della Libertà e in altre location cittadine trasformate in “grandi schermi” fino a domenica 16 marzo. In nove giorni, con 160tra, la rassegna sarà il crocevia del cinema internazionale, proponendo ospiti, incontri, eventi speciali, webinar, masterclass, percorsi di visione per le scuole e numerose iniziative. Il programma prevede due sezioni competive, la mostra Concorso dedicata aidi finzione e “Visti da Vicino” dedicata al documentario. La retrospettiva C’è poi la retrospettiva su Otar Iosseliani (1934-2023); l'al cinema delpolaccoJerzy Has, nel centenario della sua nascita, autore tra i più visionari e rappresentativi della scuola polacca, amato da Martin Scorsese, che ha voluto sostenere il restauro delle sue opere, in particolare de il Manoscritto trovato a Saragozza (1964), considerato dalamericano uno dei capisaldi della produzione artistica e cinematografica del secolo scorso.