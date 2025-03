Lanazione.it - Il Bbc lavora per il futuro. Con la Ymca c’è Greene

BASEBALL A1 Si intensifica e cresce l’accordo di collaborazione trae il Bbc Grosseto, ormai al terzo anno. Una collaborazione tra due realtà che inizia a dare i primi frutti: la, gestita da Gianni Natale, insieme alla Francisco Cervelli Academy gestirà il settore giovanile per conto del Bbc Grosseto, la società biancorossa si impegnerà ad assecondare lo sviluppo del talento di giovani garantendo loro importanti opportunità di crescita tecnica e sportiva nel massimo campionato. Uno dei primi frutti di questa sinergia è rappresentato dall’arrivo in serie A di George, classe 2006:, già azzurrino ai tempi delle sue apparizioni in nazionale U12, la voglia e la determinazione lo ha spinto a trasferirsi due anni fa dalla Sardegna in Maremma, per ricostruire un cammino di sviluppo tecnico ed atletico in un clima di rinnovate e rafforzate motivazioni.