Ilfattoquotidiano.it - “Il 9 è il mio numero magico. La moda? Deve sublimare il nostro quotidiano come fanno i migliori amici”: la storia di Alexandre Mattiussi, fondatore di Ami Paris

“Il 9 è il mio’. Questa presentazione è iniziata alle 9, nella mia data di nascita c’è il 9, il mio nome e il mio cognome hanno entrambi 9 lettere, in ogni momento importante della mia vita e del mio lavoro c’è sempre il 9. Seguo molto il mio istinto e il potere di questomi guida”., 44 anni, normanno di nascita ma con un cuore che batte forte per l’Italia (è la terza generazione di italiani emigrati dal Friuli), è uno dei designer contemporanei più talentuosi. Quattordici anni fa ha fondato il suo brand Amie ha iniziato così la sua ascesa nel mondo della. Lo incontriamo a Parigi, nella brasserie Le Grand Coulbert, la location intima e “quotidiana” che ha scelto per presentare la sua nuova collezione ed è l’occasione perfetta per conoscerlo meglio e fare due chiacchiere, tra l’orgoglio per il successo del suo marchio e la curiosità per un mondo, quello della, che ha saputo conquistare con la sua visione semplice e autentica.